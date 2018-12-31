بعد حادثة الدهس.. تطبيق الرصد الآلي لمخالفات الحزام والجوال في جازان قريبًا

المواطن - خالد الأحمد - جازان

تستعد إدارة المرور بمنطقة جازان، لتطبيق الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في طرقات وشوارع منطقة جازان، وذلك بعد تحديد المواقع والطرقات والاستعداد لتركيب الكاميرات والمعدات الخاصة بالرصد الآلي، ومنها طريق الملك فيصل (الستين) بمدينة جازان الذي شهد فجر اليوم وفاة شاب دهسًا أثناء محاولته العبور بدراجته الهوائية.

ورصدت عدسة “المواطن”، مساء اليوم الاثنين، بعد أخذ الإذن من أحد مسؤولي الرصد الآلي بمرور جازان، انتشار كاميرات الرصد الآلي المتحركة بطريق الملك فيصل لرصد المخالفين والمتجاوزين السرعة المحددة بالطريق بالاتجاهين، بالإضافة إلى تجهيز الأعمدة الخاصة لتركيب كاميرات الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة.

وكشفت مصادر لـ“المواطن”، تفاصيل عن حادثة الدهس التي وقعت بطريق الملك فيصل فجر اليوم الاثنين، أن السيارة التي ارتطمت بدراجة هوائية كان يستقلها شاب، كانت تسير بالطريق بسرعة جنونية تجاوزت الـ(190 ك/م)، وتسبب ذلك بدهس الشاب ودراجته، حيث لقي الشاب مصرعه بعد إصابته بكسور ونزيف دموي.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة مرور جازان قامت اليوم بتنصيب كاميرات للرصد الآلي لوضع حدٍّ لمتجاوزي السرعة المحددة بطريق الملك فيصل والتي تبلغ (90 ك/م)، وذلك بعد أن شهد الطريق وقوع عدة حوادث دهس خلال العامين الماضية، وكانت آخرها فجر اليوم، بالإضافة إلى تنصيب الأعمدة الخاصة لتركيب كاميرات الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة بذات الطريق، والذي سوف يتم تطبيقه قريبًا.

يأتي ذلك بعد أن نشرت “المواطن” خبرًا صباح اليوم عن وفاة شاب بعد تعرضه لحادث دهس أثناء محاولته العبور بدراجته الهوائية طريق الملك فيصل (الستين) بحي السويس في مدينة جازان، وذلك في وقت مبكر من فجر اليوم الاثنين.

وأفاد شهود عيان لـ“المواطن”، بأن سيارة مسرعة ارتطمت بدراجة هوائية كان يستقلها شاب؛ مما أدى إلى دهس الشاب ودراجته، مشيرين إلى أن الشاب لقي مصرعه بالموقع، بعد إصابته بكسور ونزيف دموي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بجازان، بيشي الصرخي، أن غرفة العمليات تلقت في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين بلاغًا عن وقوع حادث دهس على طريق الستين بجيزان، وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث.

وأضاف، أنه عند وصول الفرقة الإسعافية تم الكشف على الشخص الذي تعرض لحادث الدهس وتبين وفاته في الموقع قبل وصول الفرقة الإسعافية.