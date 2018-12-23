بعد حصولها على أعلى التقديرات.. مجد باحثة سعودية تدهش العالم

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

باتت الباحثة مجد عبد الغني حديث الأوساط العلمية في الولايات المتحدة، بعد أن أصبحت أول سعودية تحظى بمنحة رودس الشهيرة، والتي تمنحها جامعة أكسفورد البريطانية لأنبغ الطلاب الأجانب، وهو ما كان مدعاة للفخر في الولايات المتحدة.

وحسب ما جاء في موقع “هيرالد كورير”، فإن مجد عبدالغني واحدة من 100 باحث من جميع أنحاء العالم سوف ينضمون إلى جامعة أكسفورد في الخريف.

وقالت مؤسسة “رودس تراست” هذا الأسبوع إن الاختيارات تعد الأكثر تنوعًا جغرافيًا في تاريخها الذي يمتد لأكثر من 115 عامًا.

عبدالغني التي نشأت في ظل إصرار من والدتها على خوض تجربة البحث العلمي والدراسة في بريطانيا، استطاعت أن تسير على نفس نهج أمها، لتكون أحد أهم الباحثين في مجالات العلم الوراثة.

وحصلت مجد عبد الغني، عالمة الوراثة بمعهد علوم الحياة في مدرسة آن آربور، على شهرة عالمية، بعد أن سجلت مذكرات صوتية بعنوان “يوميات مجد: سنتان في حياة فتاة سعودية”.

القصة بدأت مع مجد عبد الغني عندما أكملت والدتها شهادة الدكتوراه وعادت العائلة إلى المملكة، حينها أبدت عبد الغني اهتماماً خاصاً بعلم الوراثة، وهو الأمر الذي شجعها على مواصلة ذلك.

وقالت عبد الغني: “عندما عدت إلى المملكة، كنت على استعداد للذهاب إلى الكلية واخترت أن أصبح عالمة في علم الوراثة لأنني استمتعت بها حقًا في المدرسة الثانوية”.

وأضافت: “أتذكر أن أمي قالت لي، ألا تريدين أن تكتشفي الجين الذي يشفي من السرطان؟”، ولهذا السبب اخترت دراسة علم الوراثة”.

وبشأن منحة رودس، قالت المبتعثة إنها لا تستطيع الانتظار أكثر لبدء منحتها الدراسية الكبرى، والتي تعد من أفضل الدرجات العلمية في بريطانيا.