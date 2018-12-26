بعد 17 جريمة سطو.. 5 في قبضة شرطة الرياض

المواطن - الرياض

قبضت شرطة الرياض على 5 مواطنين ارتكبوا 17 جريمة سطو، بينهم جريمتي سطو مسلح على سوقٍ تجاري ومطعمٍ للوجبات السريعة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 5 مواطنين، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، لتوفر الأدلة على إرتكابهم جريمتي سطو مسلح على سوقٍ تجاري ومطعمٍ للوجبات السريعة، مما نتج عنها تعرض أحد العاملين بعيارٍ ناري في الظهر، وسرقة مبالغ مالية تجاوزت 12 ريال، وذلك في وقتٍ مبكرٍ من صبيحة يوم الأحد الموافق 9/4/1440هـ بحي الشهداء شرق العاصمة الرياض.

ولفت التويجري إلى أن تم ضبط المسروقات و3 أسلحة، مسدسين وبندقية بحوزتهم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب17 جريمة سطوـ وقد جرى إيقافهم وإحالة القضية للنيابة العامة.