بقي.. مصفحة الأمن الدبلوماسي بالمهمات الوعرة

المواطن - الرياض

استحوذ دباب “بقي” على اهتمام زوار جناح القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، والذي يتمتع بمميزات نوعية تمكنه من التدخل السريع في الأماكن الضيقة والوعرة وتنفيذ مهمات الأمن والحماية الخاصة بالأمن الدبلوماسي.

ويتمتع الدباب المصنع في الولايات المتحدة الأمريكية بتجهيزات أمنية عالية نجح فيها فريق من القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، شملت وضع منصب يثبت عليه سلاح من نوع “رشاش” كثيف النيران، فضلًا عن كونه مصفح في بعض الأجزاء، بالإضافة إلى تميزه بالكفرات الجبلية.

كما يعرض الجناح أسلحة قناصة حديثة من نوع بندقية “أكيورس” البريطانية الصنع والتي يصل مداها المؤثر لـ1800 متر، وتحمل منظارًا ألماني الصنع يستطيع التقريب 12 مرة، بالإضافة إلى رشاش من نوع “جي 36” ألماني الصنع، ويتم تصنيعه حاليًّا في مصانع الملك عبدالعزيز الحربية بالخرج.

ويستعرض الجناح أمام زواره زي الدبلوماسيين المبتعثين في القنصليات والسفارات خارج المملكة والمكون من الدرع الواقي ضد الرصاص وجراب الكتف وجهاز لاسلكي مع سماعة للتواصل مع غرفة العمليات، بالإضافة إلى بدلة التدخل السريع ذات اللون الأسود والمكونة من حامل المعدات والذي يحتوي بدوره على واقي ضد الرصاص من الأمام والخلف، والخوذة المجهزة بكاميرا مراقبة تحركات الفريق والكشافات والإضاءات التوضيحية للاتجاهات.

وتعد هذه المشاركة الأولى للقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33″، والتي تم تأسيسها بأمر من وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز- رحمه الله- بتاريخ 6 جمادى الآخرة من العام 1430هـ، والمكلف بحماية ممثليات وسفارات خادم الحرمين الشريفين خارج المملكة، وكذلك حماية سفارات الدول الأجنبية داخل المملكة وحراسة مقر وزارة الداخلية والمعاهد الدبلوماسية والشخصيات والوفود الدبلوماسية داخل الأراضي السعودية.