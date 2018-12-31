بيان مهم من حساب المواطن قبل انتهاء 2018

المواطن - الرياض

كشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني عن الأرقام التشغيلية للبرنامج في الربع الأخير من عام 2018م، والتي تخطت حاجز الـ 1.2 مليون طلب واستفسار في جميع المنصات شاملةً خدمة صوتك مسموع والحساب الرسمي وحساب خدمة العملاء على منصة تويتر والمستندات التي تم التحقق منها بالإضافة للاعتراضات ومركز الاتصال والطلبات التقنية التي تمت معالجتها.

وأبان المتحدث للبرنامج بأن فريق مركز الاتصال استقبل على الرقم الموحد 19912 أكثر من 700 ألف اتصال في الربع الأخير من عام 2018م، حيث بلغ متوسط سرعة الرد على الاتصال 15 ثانية فقط، فيما عمل من خلال مركز العمليات والتشغيل على معالجة أكثر من 75 ألف طلب تقني، وتعامل مع أكثر من 125 ألف اعتراض منذ بداية شهر أكتوبر حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري، فيما بلغ عدد المستندات المتحقق منها والتي تمت مراجعتها مع الجهات ذات العلاقة أكثر من 125 ألف مستند بهدف ضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة ورفع كفاءة الدعم الحكومي في الفترة ذاتها، كما استقبل أكثر من 14 ألف طلب من خلال خدمة صوتك مسموع، وبلغ عدد الاستفسارات والطلبات على منصة تويتر في الحساب الرسمي وحساب خدمة العملاء أكثر من 248 ألف طلب واستفسار.

وقال القحطاني إن جميع موظفي حساب المواطن يسعون لتقديم المعلومة الصحيحة والخدمة الملائمة من منطلق حرصهم الدائم لخدمة مستفيدي البرنامج واتضح ذلك جلياً من خلال سرعة الرد بالإضافة إلى حجم المكالمات المستقبلة والمرسلة، ليتوج مجهودهم بجوائز عالمية حصدها البرنامج وكان آخرها أفضل مقدم خدمات عامة ومركز اتصال في العالم لعام 2018.

يذكر أن حساب المواطن كان قد أعلن قبل أيام صدور نتائج الأهلية للدورة الرابعة عشرة (لشهر يناير)، موضحًا أن للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: هنا

وأوضح حساب المواطن أن الأهلية هي المعايير والشروط التي لا بد من توافرها للمتقدم ليصبح مؤهلًا للاستفادة من البرنامج.

شروط الأهلية في حساب المواطن

وقال حساب المواطن في وقت سابق إنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

الاعتراض على عدم الأهلية

وأوضح حساب المواطن أنه يتاح للمسجل تقديم الاعتراض على نتيجة أهليته أو أحد التابعين له عن طريقة البوابة الإلكترونية خلال 3 أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية، وفي حال قبول الاعتراض سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى 5 أشهر، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية.

ويمكن دخول موقع حساب المواطن والتسجيل فيه عبر الرابط التالي (هنا)