بيتزي لا يستبعد ضم لاعبين جدد لقائمة الأخضر الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

شدد المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي على جاهزية المنتخب السعودي الأول لكرة القدم؛ للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2019، مؤكدًا في الوقت ذاته احتمالية انضمام لاعبين جُدد لقائمة الأخضر.

وأشاد بيتزي بالنتائج التي حققها الأخضر في المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في الآسيوية، وقال: “أتممنا إعداد الفترة الماضية كما هو مخطط له، ونحن راضون بما تم تحقيقه ويحدونا الأمل لتقديم مستويات مميزة في البطولة”.

وأوضح مدرب المنتخب السعودي أن الأسبوع الأول من المرحلة الرابعة، كان الإعداد البدني فيه منصب على التثبيت والاهتمام بالحالية البدنية واللياقية لكل لاعب.

وأضاف بيتزي قائلًا: “الاهتمام الآن منصب نحو مباراة كوريا الجنوبية الودية غدًا، والتي نتطلع من خلالها إلى تحقيق أهدافنا”.

وبشأن استمرارية سلمان الفرج في قائمة الأخضر الآسيوية، قال: “بشكل مبدئي سيتم النظر في مدى استجابة سلمان للعلاج، ولكن أتوقع مشاركته بالبطولة في ظل تحسنه بشكل مستمر”.

وعن احتمالية استدعاء لاعبين جدد إلى قائمة الأخضر في كأس آسيا، قال بيتزي: “لا نستبعد هذه الاحتمالية في ظل وجود إمكانية قبل إغلاق الفترة المتاحة لذلك، لكن إن لم تواجهنا أي عوائق فلن يتم استدعاء أي لاعب”.

واختتم بيتزي تصريحاته بالتأكيد على أن الأهم في مباراة كوريا الجنوبية الودية الدولية، هو عدم تعرض أي لاعب من المنتخبين للإصابة.

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم كوريا الجنوبية، في السابعة مساء يوم غد الاثنين، على ملعب نادي بني ياس في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في البطولة الآسيوية.

ويقع الأخضر على رأس المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2019، والتي تضم منتخبات قطر، لبنان وكوريا الشمالية، فيما يتواجد المنتخب الكوري الجنوبي في المجموعة الثالثة مع الصين، قيرغيزستان والفلبين.