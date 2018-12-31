بيتزي: مباراة السعودية وكوريا الجنوبية مونديالية

المواطن - محمد سمعه

تحدث المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن أداء فريقه أمام منتخب كوريا الجنوبية في المباراة الودية والتي جمعت بين الفريقين اليوم في الإمارات.

وتحدث بيتزي بعد نهاية مباراة السعودية وكوريا الجنوبية قائلًا: المباراة كانت شيقة بين منتخبين مميزين، وكلاهما فرض أسلوب لعبه على المباراة، والتي اعتبرها مونديالية وهي ما كنا نبحث عنه قبل كأس آسيا 2019.

وأضاف بيتزي: نحن نعتمد على أداء اللاعبين في الحصص التدريبية وطبيعة المنافس والذي سنواجهه، وكجهاز فني لا نحصر أنفسنا على أسلوب وتكتيك لعب معين.

وتابع بيتزي: قمنا بإخراج ياسر الشهراني بشكل احترازي، ومبدئيًّا لا توجد أي إصابة لياسر أو غيره من بقية اللاعبين والذين شاركوا في مباراة اليوم.

وأكمل بيتزي حديثه قائلًا: يجب علينا أن نلعب جميع مبارياتان في كأس آسيا بذات الطريقة من الجدية والتركيز والتي لعبنا فيها اليوم في مباراة السعودية وكوريا الجنوبية.

وكانت مباراة السعودية وكوريا الجنوبية انتهت بالتعادل السلبي، في لقاء أقيم على ملعب نادي بني ياس في مدينة أبو ظبي الإماراتية.