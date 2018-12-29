بيليتش: تسرع #الاتحاد كلّفنا الخسارة المريرة

المواطن - محمد سمعه

أعرب المدرب الكرواتي سلافين بيليتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن حزنه الشديد وذلك بعد خسارته فريقه من نادي الاتفاق بهدف دون رد في الجولة الخامسة عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وتحدث بيليتش في المؤتمر الصحفي قائلًا: حقيقة لا أعرف ماذا أقول، سنحت لنا فرص عديدة وذلك من أجل تسجيل هدف السبق، وأيضًا بعد تقدم الاتفاق سنحت لنا الفرص من أجل تسجيل التعادل والخروج بنقطة من اللقاء.

وأضاف بيليتش: لم نستطع في بعض أوقات المباراة منافسة نادي الاتفاق بسبب تفوقه البدني، وحزين للغاية بسبب خسارة العميد.

وتجمد رصيد الاتحاد عند ست نقاط في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” في جدول ترتيب أندية الدوري.

لم ينجح الاتحاد خلال أول 15 جولة من بطولة الدوري في تحقيق الفوز إلا في مباراة واحدة فقط وكانت ضد نادي الباطن بثلاثية مقابل هدف.

وكان بيليتش تولى تدريب نادي الاتحاد خلفًا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز، والذي تمت إقالته بعد الخسارة من نادي القادسية بثلاثية دون رد في الدور الأول.