تاريخ مواجهات الشباب والحزم

المواطن - مروة نبيل

يستضيف استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، اليوم الجمعة، مباراة الشباب والحزم ضمن منافسات الجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الشباب والحزم 6 مباريات من قبل في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالليوث في الفوز بـ4 لقاءات، وخسر مواجهة، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل بين الفريقين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور؛ لاستعادة نغمة الفوز بعد خسارته أمام الرائد في الجولة الماضية؛ فيما يأمل الشباب مواصلة انتصاراته في الدوري.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في المركز الـ13 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، فيما يحتل الشباب المركز الثالث برصيد 26 نقطة.