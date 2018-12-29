تجديد الثقة أم إقالة.. ماذا ينتظر غويدي؟

المواطن - مروة نبيل

أصبح مصير الأرجنتيني بابلو غويدي مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على المحك، بعد تراجع نتائج الراقي خلال الفترة الماضية.

وعلى الرغم من البداية القوية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع غويدي هذا الموسم، إلا أن الانتصارات غابت عن الراقي منذ مباراة الاتحاد في الجولة العاشرة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعادل الأهلي مع الفيحاء إيجابيًّا بهدف لكل فريق في الجولة الـ11، يوم 30 نوفمبر، ولم يُحقق أي فوز طوال شهر ديسمبر الجاري، حيث تعادل سلبيًّا مع الرائد، وهُزم في 3 مباريات متتالية أمام الشباب، الهلال والوحدة.

ولم يقتصر تراجع الأهلي على مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان فقط، حيث تعادل إيجابيًّا على أرضه ووسط جمهوره في إياب دور الـ16 من كأس زايد أمام وفاق سطيف، ليصعد إلى دور الـ8 مُستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المركز الخامس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، بعدما كان يُنافس على الصدارة في الجولات الأولى.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد جدد الثقة في المدرب الأرجنتيني غويدي بعد الخسارة برباعية مقابل ثلاثة أهداف ضد الهلال؛ للحفاظ على استقرار الفريق الأول، إلا أن الضغوط الجماهيرية قد تدفعه لاتخاذ قرار برحيله، والبحث عن مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة.