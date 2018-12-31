تجنب هذه العادة لتتخلص من دهون البطن

المواطن - متابعة

يعاني الكثير من الأشخاص من شكل البطن المنتفخ بسبب تراكم الدهون فيه، ويواجهون صعوبة في التخلص من هذه الدهون.

ووفقاً للدكتورة البريطانية لوك جيمس، فإن حرق الدهون في البطن قد يشكل تحدياً صعباً إن لم يحصل المرء على قسط كافٍ من النوم ليلاً.

وأضافت جيمس: “تسبب العديد من العوامل مثل الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناول القهوة في المساء، في بقائنا مستيقظين لوقت متأخر من الليل. وبالإضافة إلى الشعور بالتعب في اليوم التالي، فإن عدم الحصول على ساعات نوم كافية كل ليلة يمكن أن يؤثر على فقدان الوزن سلباً”

وبحسب الدكتورة جيمس، فإن قلة النوم تعمل على التخلص من الهرمونات المسؤولة عن تحقيق التوازن في الشهية، ويؤدي هذا الخلل إلى الرغبة في تناول المزيد من الطعام.

كما أن الحرمان من النوم، يرفع من مستويات هرمون الغريلين الذي يزيد من الشعور بالجوع، ويخفض مستويات هرمون الليبتين المسؤول عن الشعور بالشبع.

وتنصح الدكتورة جيمس باللجوء إلى الفراش في وقت أبكر من المعتاد لتفادي هذا الخلل، وتجنب تناول المزيد من الطعام تفادياً لاكتساب الوزن الزائد وتشكل الدهون في البطن، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية.