تحذير.. أحواض السباحة الذكية تهدد حياتك وخصوصيتك

المواطن - متابعة

اكتشف باحثون في شركة أمن معلوماتية وجود ثغرات أمنية في أحواض السباحة الذكية تُعرض أصحابها لخطر الاختراق وانتهاك الخصوصية والتحكم عن بعد.

وأوضح الباحثون في شركة “Pen Test Partners” البريطانية أن أحواض الجاكوزي الذكية داخل المنزل والتي يتم التحكم فيها عبر تطبيق على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو اللاب توب سهلة الاختراق للتحكم في سخونة أو برودة الماء والمضخات والأضواء وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح الباحثون أيضًا أن هذه الأحواض يتم التحكم عن طريق تطبيق غير مؤمن بكلمة مرور، ما يسمح للمتطفلين بالتجسس عليها باستخدام شبكة واي فاي وبيانات الموقع “جي بي إس”.

وتتبع هذه الأحواض الذكية شركة “Balboa Water Group” ويتوفر تطبيق الشركة منذ 5 سنوات دون أي مشاكل تقنية، مشيرة إلى أنها فوجئت بهذه الثغرة الكبرى، مؤكدة أنها تعمل مع أكثر من 1000 عميل في بريطانيا وعالميًّا، ومشددة على أنها توفير نظام أمني قوي سيكون وسيتم إصلاح هذه المشكلة بنهاية فبراير (شباط) 2019.

وفي سياق متصل، اكتشفت المباحث الفيدرالية الأمريكية “إف بي آي” جريمة قتل بسبب اختراق سماعات أمازون الذكية “إيكو”، ما يسلط الضوء مجددًا على خطورة المنازل الذكية وأجهزة “إنترنت الأشياء” بما يتضمن ذلك أجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة المساعدات الصوتية الذكية والغسالات والثلاجات وألعاب الأطفال المتصلة بالإنترنت.