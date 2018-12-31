تحذير من انعدام الرؤية على 3 طرق

المواطن - الرياض

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية “911” من شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، بسبب الضباب، على أجزاء من طريق الطائف – الباحة، وطريق الطائف – الرياض وطريق السيل الصغير.

وأهاب المركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر، من أجل سلامة مرتادي الطرق.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي الشرقية وجازان, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق القصيم والرياض تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات.

ويُتوقع أيضًا – بمشيئة الله تعالى – تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وكذلك على شمال وشرق المملكة.