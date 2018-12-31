تدريب 187 متخصصاً على آلية قياس معايير جودة الخدمة بالمطارات

المواطن - الرياض

قامت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء، بتدريب (187) من مختصي المطارات للقيام بقياس معايير جودة الخدمة، وذلك من خلال ورش عمل نظمتها الهيئة في (25) مطاراً بالمملكة، تحت مسمى (التدريب على آلية قياس معايير جودة الخدمة بالمطارات)، والتي جاءت بهدف تدريب الموظفين على آلية قياس معايير جودة الخدمة بالمطارات.

وتسعى الهيئة العامة للطيران المدني من خلال هذا المشروع إلى التعاون مع الجهات المعنية على حل المشكلات الرئيسية التي تمس تجربة المسافر في المطارات وتطبيق معايير جودة الخدمة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، واستهدفت من خلاله موظفين المطارات العاملين على قياس وجمع وإرسال البيانات الخاصة بمعايير الجودة.

وناقشت ورش العمل المكثفة التي أقامتها الهيئة في (25) مطاراً خلال شهر واحد، على مراجعة ومناقشة عناصر معايير جودة الخدمة والإجابة على الاستفسارات، واستعراض أساليب القياس وتكرار القياس لمعايير جودة الخدمة، بالإضافة إلى مناقشة منهجية إرسال البيانات على سبيل المثال (تنسيق البيانات المرسلة إلى GACA، آلية إرسال البيانات، ونشر التقارير)، علاوة على تقديم ومناقشة معايير جودة الخدمة المقدمة وطرق إعداد التقارير والقياس والإجابة على الأسئلة.

وتضمنت ورش العمل تدريباً نظرياً وآخر عملياً واشتمل التدريب النظري على شرح معايير جودة الخدمات، وشرح آلية قياس معايير الجودة، وآلية تعبئة النموذج الموحد لمعايير جودة الخدمات، وآلية إرسال البيانات، والأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها، بالإضافة إلى طريقة عرض البيانات على لوحة مؤشرات الأداء، كما اشتمل التدريب العملي على طريقة أخذ القياسات والتغلب على التحديات التي تواجه العاملين على أرض الواقع.

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، قامت بمشروع ورش العمل المكثفة في (25) مطاراً بالمملكة خلال شهر واحد فقط، وبمشاركة الخبرات من خلال تدريب المتخصصين في هذا المجال لتوحيد الجهود والوصول إلى الهدف المشترك وهو تحسين تجربة المسافرين في مطارات المملكة، حيث قام 17 مدرباً مختصاً من الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء بالتدريب في ورش العمل التي أقيمت في المطارات،حيث وصل مجموع عدد ساعات التدريب لكل ورش العمل 153 ساعة، بمتوسط 6 ساعات و12 دقيقة لكل ورشة عمل.

كما شهدت ورش العمل تفاعلاً وتعاوناً من قبل القائمين على المطارات في المملكة، حيث تحرص الهيئة العامة للطيران المدني على تحسين جودة الخدمات المقدمة فيها، خاصة أن القياس يوضح الأداء الحالي ومدى توافقه مع المعايير العالمية.