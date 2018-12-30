ترقب أداء الأمراء و الوزراء الجدد القسم أمام الملك سلمان قبل مباشرة مهامهم

المواطن - الرياض

يتشرف الأمراء و الوزراء الذين صدرت أوامر ملكية الخميس الماضي بتعيينهم في مناصبهم الجديدة، بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة في الرياض، قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقبلة المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

وجلسة الوزراء المقبلة هي الأولى بالتشكيل الجديد، وأيضًا الأولى بعد إقرار ميزانية المملكة للعام 2019، والتي أتت بتوقعات قياسية وغير مسبوقة للإنفاق بأكثر من 1.106 تريليون ريال، بزيادة بنسبة 7% عن الميزانية الفعلية لعام 2018.

أما الإيرادات، فمن المتوقع أن تبلغ 975 مليار ريال بارتفاع 9% عن الإيرادات المحققة فعليًّا في 2018، وبذلك ستسجل الموازنة المخططة للعام المقبل عجزًا بقيمة 131 مليار ريال أي أقل من العجز المسجل في 2018 بنسبة 3.6%.

وينص القسم أمام الملك سلمان: “أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص”.

ومن المرتقب بعد ذلك أن يتشرف الأمراء و الوزراء الجدد بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، والاستماع إلى توجيهاته الكريمة.

وجاء الأمر الملكي بالتغييرات في مجلس الوزراء قبل انتهاء 2018، بأيام قليلة، وهو إجراء قانوني نظرًا لانتهاء فترة الأربع سنوات، وهو ما يعزز مصداقية الدولة والتزامها بالتعليمات والأنظمة.

كما أن إعادة تشكيل مجلس الوزراء تمت بعد متابعة كاملة لأداء جميع الوزارات وتقييم أدائها خلال الأربع سنوات الماضية.

وجسدت الأوامر الملكية حرص وتصميم القيادة على مواصلة مسيرة التطوير والإصلاح لمؤسسات الدولة وأجهزة الحكومة بما يسهم في دفع عجلة التنمية والبناء في البلاد لمواكبة متطلبات المرحلة وأهداف رؤية الوطن 2030، ليأتي الأمر الكريم بإعادة تشكيل مجلس الوزراء في سياق مرحلة مهمة تؤكد حرص الملك سلمان على المضي قدمًا في استثمار كل الطاقات الوطنية من أصحاب الخبرات والمؤهلات في مزج سيشكل نقلة في مسيرة العمل الحكومي بالمملكة.

وجاءت الأوامر الملكية؛ إعفاء الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير من منصبه بناءً على طلبه، وتعيين الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أميرًا لمنطقة عسير بمرتبة وزير.

وتعيين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، مستشارًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، مع تعيين الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود مستشارًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

بالإضافة إلى إعفاء الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الجوف من منصبه وتعيينه نائبا لأمير منطقة مكة المكرمة ، وتعيين الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود أميرًا لمنطقة الجوف بمرتبة وزير.

أما الأمر الملكي الكريم بإعادة تشكيل مجلس الوزراء فجاء كالتالي:

1- صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع.

2- صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور/ منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.

3- صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.

4- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للداخلية.

5- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للحرس الوطني.

6- صاحب السمو الأمير/ بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيرًا للثقافة.

7- الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة.

8- الدكتور/ عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيرًا للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

9- الدكتور/ وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيرًا للعدل.

10- الدكتور/ مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة.

11- الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير دولة.

12- الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيرًا للخارجية.

13- الدكتور/ توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيرًا للصحة.

14- الأستاذ/ محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.

15- الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة.

16- الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي وزيرًا للتجارة والاستثمار.

17- الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي وزيرًا مكلفًا للشؤون البلدية والقروية.

18- الأستاذ/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة.

19- الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيرًا للبيئة والمياه والزراعة.

20- الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة.

21- الأستاذ/ عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.

22- المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرًا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

23- الأستاذ/ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيرًا للإسكان.

24- الأستاذ/ سليمان بن عبدالله الحمدان وزيرًا للخدمة المدنية.

25- الدكتور/ محمد صالح بن طاهر بنتن وزيرًا للحج والعمرة.

26- الأستاذ/ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيرًا للمالية.

27- المهندس/ عبدالله بن عامر السواحة وزيرًا للاتصالات وتقنية المعلومات.

28- الدكتور/ نبيل بن محمد العامودي وزيرًا للنقل.

29- الأستاذ/ محمد بن مزيد التويجري وزيرًا للاقتصاد والتخطيط.

30- المهندس/ أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيرًا للعمل والتنمية الاجتماعية.

31- الدكتور/ فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير دولة.

32- الدكتور/ حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزيرًا للتعليم.

33- الأستاذ/ تركي بن عبدالله الشبانة وزيرًا للإعلام.