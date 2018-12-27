تركي آل الشيخ : ضميري راضٍ.. وأعمل وفق توجيهات ولي العهد

المواطن - مروة نبيل

أبدى رئيس الهيئة العامة للترفيه الجديد، تركي آل الشيخ رضاه التام عن الفترة التي قضاها في الهيئة العامة للرياضة، مؤكدًا أنه يعمل وفق توجيهات ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وحرص تركي آل الشيخ على توجيه رسائل عديدة للمسؤولين والجماهير عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد رحيله عن الهيئة العامة للرياضة.

وقال تركي آل الشيخ: “بكل جهد وإخلاص عملت لرياضة وطني بتوجيهات من سيدي الأمير محمد بن سلمان صاحب الفضل في كل ما تم، ولا تفيه الكلمات حقه مهما قلت أدام الله عزه وأطال عمره في ظل مولاي خادم الحرمين الشريفين”.

وتابع: “إدارة الرياضة من أصعب المؤسسات لأنك تتعامل مع وسط عاطفي يطلق أحكامه من القلب أكثر من العقل، ولذلك أتفهم هجوم وغضب مشجعي كل الأندية أحيانًا، ثم رضاهم ومدحهم وإشادتهم مرة أخرى، وهذه ليست تناقضات لكن تقلبات عاطفية أتفهمها”.

وأضاف: “ضميري راضٍ كل الرضا، لأني اجتهدت وعملت بجد وإخلاص وكنت أضع أمام عيني خدمة بلادي وشبابه وفق توجيهات مولاي خادم الحرمين وسيدي ولي العهد، ومهما فعلت فهذا واجبي وليس فضل مني بل فضل بلادي علي وقادتها الكرام سدد الله خطاهم”.

وواصل: “نحن كسعوديين لا نخدم هذه البلاد طمعًا في منصب أو جاه، أو مال، هو حب رضعناه من أثداء أمهاتنا، ونبتت عليه لحومنا وسرى في دمائنا، هذه هي السعودية وهذا هو الأصل في كل رجالها وفقهم الله”.

واستكمل: “اليوم أغادر الوسط الرياضي، عرفت فيه رجالًا ثقات يستطيعون المساهمة في دفع عجلة الرياضة، تشرفت بالعمل معهم، جئت محبًا للرياضة وأغادرها محباً لها ولجمهورها وفعالياتها وسأظل”.

ووجه تركي آل الشيخ رسالة إلى الجماهير، قائلًا: “أما الجمهور الرياضي السعودي، فأقول: أنتم طاقات كبيرة، دول كثيرة تتمنى هذه الكثافة وهذا الحراك الذي تقومون به، خرجت من بينكم مشرّفًا بالقيادة الرياضية”.

وتابع تركي آل الشيخ تغريداته قائلًا: “وأعود بينكم متشرفًا بأن أكون أحدكم كما أنا دائمًا، صحيح نتخانق ونزعل ونرضى، لكن لا تسمحوا لأي دخيل يستغل ما بيننا في الإضرار ببلدنا”.

واختتم تغريداته قائلًا: “أشكر مولاي خادم الحرمين وسيدي ومولاي ولي العهد على الثقة في تعييني رئيس لهيئة الترفيه… تجربة جديدة يا رب وفقني لخدمة ولاة أمري وإخواني وأخواتي الشعب العظيم”.