تركي آل الشيخ يستقيل من رئاسة اللجنة الأولمبية السعودية
بعد رحيله عن الهيئة العامة للرياضة

تركي آل الشيخ يستقيل من رئاسة اللجنة الأولمبية السعودية

2018/12/27
الساعة 9:52 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1840
0
طباعة
المواطن - مروة نبيل

قدم رئيس الهيئة العامة للترفيه الجديد، تركي آل الشيخ استقالته رسميًا من رئاسة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، مساء اليوم الخميس.

وأضاف حساب الأولمبية السعودية الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه سوف يتم توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب رئيسًا لمجلس الإدارة بعد استقالة تركي آل الشيخ رسميًا.

وجاءت استقالة تركي آل الشيخ من رئاسة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، بعد ساعات من إعفائه من منصبه كرئيس الهيئة العامة للرياضة، وتعيينه كرئيس لهيئة الترفيه، وتولى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئاسة هيئة الرياضة.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :