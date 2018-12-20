تشكيلة الأخضر: وفرة لاعبي وسط .. والهجوم مُهمَل

المواطن - طارق سعد

فور إعلان قائمة الأخضر النهائية التي ستشارك في كأس أمم آسيا 2019 والتي ضمت 23 لاعباً اختارهم بيتزي لخوض غمار البطولة القارية، تباينت آراء عشاق الأخضر حول القائمة بين مؤيد ومعارض لخيارات بيتزي حول استحقاق بعض الأسماء المستبعدة لتكون ضمن البعثة السعودية في الإمارات.

وجاءت أسماء لاعب الهلال محمد كنو ولاعب الاتفاق محمد الكويكبي وظهير النصر سلطان الغنام كأكثر الأسماء التي تناقلها رواد مواقع التواصل حول أحقيتها في تمثيل الأخضر في كأس آسيا.

وإجمالاً سادت حالة كبيرة من الرضا حول القائمة، خاصة في ظل استبعاد عدد من اللاعبين كبار السن الذين خاضوا آخر مشاركة رسمية للأخضر في المونديال، وأهم تلك الأسماء أسامة هوساوي ياسر المسيليم وتيسير الجاسم.

وكان ملاحظَاً على القائمة تواجد اسم واحد فقط في خانة المهاجم الصريح هو مهاجم الحزم محمد الصيعري، رغم اعتماد بيتزي على لاعب الجناح فهد المولد في الهجوم.

في المقابل ضمت قائمة بيتزي العديد من لاعبي الوسط في مختلف المراكز، وهي المنطقة التي سيجد فيها بيتزي مساحة رائعة للتحكم في خطته خاصة في ظل اعتماده على الثلاثي عبدالله عطيف وسلمان الفرج وحسين المقهوي كثلاثي عمق في الوسط لضمان التحكم تناقل الكرات والاستحواذ لأطول وقت ممكن، حيث دأب بيتزي على اللعب بهذا النهج في المباريات الودية الأخيرة.