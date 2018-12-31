تشكيلة نارية لـ المنتخب السعودي استعدادًا لاختبار كوريا الجنوبية

المواطن - محمد سمعة

أعلن المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي الأول تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية وديًا اليوم.

وجاء تشكيل المنتخب السعودي مكونًا من:

القائمة الأساسية

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: محمد البريك، محمد آل فتيل، علي البليهي، ياسر الشهراني.

في خط الوسط: عبدالله عطيف، حسين المقهوي، عبد العزيز البيشي، سالم الدوسري.

في خط الهجوم: فهد المولد وهتان باهبري.

القائمة الاحتياطية

بينما جاء في قائمة الاحتياط كل من” وليد عبدالله، محمد اليامي، عبد الإله العمري، حمدان الشمراني، إبراهيم غالب، عبدالله الخيبري، يحيى الشهري، أيمن الخليف، عبد الرحمن غريب، محمد الصيعري.

ويذكر أن مباراة السعودية وكوريا الجنوبية تُقام على ملعب نادي بني ياس في مدينة أبو ظبي الإماراتية، حيث تأتي هذه المباراة الودية في إطار استعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2019 والتي تنطلق في دولة الإمارات بداية من السبت المقبل.