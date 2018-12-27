تشكيل الوزراء الجديد لانتهاء فترة عمل المجلس السابقة.. تعزيز لمصداقية الدولة

المواطن - الرياض

جاء الأمر الملكي الكريم اليوم الخميس بإعادة تشكيل مجلس الوزراء وذلك بعد انتهاء فترة عمل المجلس السابقة.

وتعد إعادة تشكيل مجلس الوزراء إجراء قانونيا نظراً لانتهاء فترة الأربع سنوات، وهو ما يعزز مصداقية الدولة والتزامها بالتعليمات والأنظمة والشفافية.

وجاء الأمر الملكي الكريم بإعادة تشكيل مجلس الوزراء كالتالي:

الرقم: أ / 138

التاريخ: 20 / 4 / 1440هـ

بعون الله تعالى

نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود

ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 68 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ، الصادر بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو التالي:

1- صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.

2- صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور/ منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.

3- صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.

4- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للداخلية.

5- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.

6- صاحب السمو الأمير/ بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة.

7- الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة.

8- الدكتور/ عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

9- الدكتور/ وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل.

10- الدكتور/ مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة.

11- الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير دولة.

12- الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للخارجية.

13- الدكتور/ توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للصحة.

14- الأستاذ/ محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.

15- الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة.

16- الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار.

17- الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً مكلفاً للشؤون البلدية والقروية.

18- الأستاذ/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة.

19- الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة.

20- الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة.

21- الأستاذ/ عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.

22- المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

23- الأستاذ/ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للإسكان.

24- الأستاذ/ سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للخدمة المدنية.

25- الدكتور/ محمد صالح بن طاهر بنتن وزيراً للحج والعمرة.

26- الأستاذ/ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية.

27- المهندس/ عبدالله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.

28- الدكتور/ نبيل بن محمد العامودي وزيراً للنقل.

29- الأستاذ/ محمد بن مزيد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

30- المهندس/ أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية.

31- الدكتور/ فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير دولة.

32- الدكتور/ حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزيراً للتعليم.

33- الأستاذ/ تركي بن عبدالله الشبانة وزيراً للإعلام.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود