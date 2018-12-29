تظاهرة في حب المملكة تشهدها العلا .. رؤساء لبنان السابقون في ضيافة بدر بن عبدالله

المواطن - الرياض - العلا

استضاف وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الأمير بدر بن عبدالله الفرحان، عددًا من رؤساء لبنان السابقين والمسؤولين، خلال حضورهم مهرجان شتاء طنطورة في العلا.

وجمعت الصور الأمير بدر مع الرئيس اللبناني الأسبق ميشال سليمان والرئيس الأسبق أمين الجميل ورئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة، ووفد من جمهورية لبنان الشقيقة.

وعلق بدر بن فرحان على الصورة بقوله: نورتوا العلا بحضوركم.

وبحسب تقارير صحافية لبنانية، يضم الوفد الرسمي اللبناني أكثر من مائة شخصية سياسية وإعلامية وفنية واجتماعية سافروا على متن طائرتين سعوديتين خاصتين، ضمن التظاهرة اللبنانية الوطنية لحضور حفل ماجدة الرومي مهرجان شتاء طنطورة بدعوة من وزارة الثقافة والسفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري.

وضمن أبرز الأسماء في الوفد، أمين الجميل وميشال سليمان، وفؤاد السنيورة، والوزراء في حكومة تصريف الأعمال؛ السياحة أواديس كيدانيان، والتربية والتعليم العالي مروان حمادة، والدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، بالإضافة إلى النواب ميشال معوض، وسامي فتفت ووائل أبو فاعور وديما جمالي، والوزيران السابقان بطرس حرب وإبراهيم شمس الدين، والنائب السابق فارس سعيد، ومحافظ بيروت القاضي زياد شبيب، ورئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، ومنى الهراوي، وأمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري، ورئيس تحرير جريدة اللواء صلاح سلام، ورئيس الهيئات الاقتصادية رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان محمد شقير، ونقيبا الصحافة والمحررين وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية.

أما وفد الفنانين فضم نجوى كرم، ووليد توفيق، وراغب علامة وأسامة الرحباني وشخصيات فنية وإعلامية أخرى.

وقال السفير بخاري: إن مهرجان شتاء طنطورة يعد من أبرز البوابات الحضارية الثقافية في المملكة، لما تحتضنه محافظة العلا من مواقع أثرية تاريخية عريقة، معتبرًا أن هذا اليوم هو نقطة تحول ترتكز على أهمية التواصل الثقافي بين الشعوب.

ويوم أمس وبرونقها الذي يزداد بهاءً يومًا بعد يوم، وبمشاعر لامست قلوب جماهيرها في المملكة والعالم، وبوطنية تنم عن ثقافتها ووعيها بقضايا أمتها العربية، صدحت ماجدة الرومي بأعذب الألحان في مهرجان شتاء طنطورة.

وقالت الفنانة ماجدة الرومي: أفتخر بالغناء في هذا البلد الحبيب الذي نقدره ونحترم شعبه كثيرًا. في قلبي كلام كثير، لا أعلم من أين أبدأ. هذه الأرض، التي قبل أن تخص قلوبنا، نحن نحسبها منذ زمن على ضمائرنا، إذ أصبح لنا فيها بيوت وأهل، تمامًا كما في بلدنا.

وأضافت: بكل الوفاء الموجود في قلبي وبكل صدق، أتمنى أن تبقى هذه الأرض الطيبة عاصمة للخير، وأن يبقى دارها دار العز وسيوفها سيوف النصر، وأن تبقى أيضًا البهية الأبية العربية العزيزة على الله وعلى قلوبنا جميعًا، أدام الله عزكم.