تعرف على سيرة الأمير تركي بن طلال أمير عسير الجديد

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

صدر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم أمرًا ملكيًا بتعيين الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود اميرا لمنطقه عسير بعد الإنجازات التي حققها في منصب نائب أمير المنطقة خلال الفترة الماضية.

الأمير تركي بن طلال من مواليد. عام 11 مايو 1968م وهو الابن الرابع للأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله من الذكور والدته الأميرة موضي بنت عبد المحسن العنقري التميمي

مؤهلاته

بكالوريوس في العلوم السياسية.

أكاديمية ساندهيرست الحربية البريطانية.

كلية طيران الجيش الولايات المتحدة الأمريكية.

دورات مدنيه وعسكريه في مجالات القيادة.

الاعمال التي مارسها

عميد طيار بالقوات المسلحة السعودية .

الممثل الشخصي للأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود.

رئيس مجلس أمناء مؤسسة مينتور العربية للوقاية من المخدرات.

رئيس الهيئة الاستشارية لمباني الجامعة العربية المفتوحة.

المشرف العام على مبادرة نلبي النداء الإنسانية .

نائبا لأمير منطقة عسير خلفا للنائب السابق منصور بن مقرن. .

مشاركاته

إقامة اللقاءات الفكرية المتنوعة وأبرزها الندوات الرمضانية.

عرف عنه مبادراته الوطنية ومن أبرزها إتمام مساعي الصلح بين القبائل في قضايا القصاص إضافة لمبادرات وطنية متنوعة كتجسيد ملحمة فتح الرياض من خلال مشروع بوابة الرياض وترميم قصر العناقرالتاريخي بثرمداء وغيرها.

قاد عملية إغاثية عاجلة للأخوة الفلسطينيين شاركت بها عدة منظمات دولية وعربية ومحلية، نتج عنها زيارته للأراضي المحتلة وصلاته في المسجد الأقصى.

قاد عمليات إغاثية من أبرزها إغاثة برية للجمعيات الأهلية إبان الحرب الإسرائيلية في يوليو 2006 على لبنان، وإبان الهجوم الإسرائيلي على غزة في يناير 2009 ونقل مواد الإغاثة الطبية ونقل الجرحى وإدخال الإعاشة للمتضررين وقت الحرب .

تأسيس مبادرات إنسانية إغاثية كمبادرة نلبي النداء لإغاثة اللاجئين السوريين ( حصل بموجبها على جائزة الشخصية العربية المتميزة في العمل الإغاثي ).

حصل على تكريم سمو أمير منطقة الرياض للمشاركين بمشاريع ” مبادرة ثمين ” لتدعيم التراث العمراني بالمنطقة .

يرأس الهيئة الاشرافية لمباني الجامعة العربية المفتوحة، والتي نفذت خمسة جامعات في خمس دول عربية وهي المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والأردن ومصر، ويجري الإشراف على تنفيذ ثلاثة مباني أخرى له