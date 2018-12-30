تفاصيل انتشال عامل عربي اختنق بخزان مياه في الخميس

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

باشر مدني خميس مشيط صباح اليوم الأحد بلاغا عن اختناق واحتجاز عامل عربي، في خزان مياه بمنزل أحد المواطنين بحي حسام بالخميس خلال عملية تنظيف الخزان.

وقد عملت فرق الدفاع المدني على استخراج العامل وسلم لمسعفي الهلال الأحمر وجرى نقله للمستشفى للعلاج علماً بأن حالته الصحية مستقرة حاليا.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، مهيبا بمراعاة تعليمات السلامة عند تنظيف مثل هذه المواقع المغلقة ووضع المحرك (ماطور الشفط) في الخارج، وتجنب الكهرباء في هذه المواقع المبتلة، وتجنب استخدام أدوات التنظيف مجتمعة حتى لا تتفاعل معا مطلقة نواتج مسببة خطورة على صحة الإنسان، مع ضرورة وجود شخص مشرف على عملية النظافة لمراقبة العمالة.