تفاصيل محاولة اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وضبط المنفذ

المواطن - متابعة

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم، شخصًا حاول اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت القناة “الثانية العبرية”: إن الشرطة اعتقلت إسرائيليًّا ملثما قرب منزل نتنياهو بعد أن صرخ بأعلى صوته “أريد أن أقتل نتنياهو”.

وأضافت القناة أن الشاب الإسرائيلي ملثم ويبلغ 40 عامًا، أثار حالة من الذعر في صفوف الإسرائيليين قرب منزل نتنياهو.

وأشارت إلى أنه ضُبط بحوزته حقائب يعتقد أنها مفخخة، لافتة إلى أنه تم استدعاء خبراء المتفجرات لتحييدها.

وتابعت القناة العبرية: “لا خطر على نتنياهو وعائلته؛ لأنهم في زيارة للبرازيل”.