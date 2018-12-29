تقني البنات تشارك في الجنادرية 33

المواطن - الرياض

تشارك إدارة التدريب التقني للبنات بجناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الجنادرية 33، ضمن مشاركة المؤسسة لعرض منتجات متدرباتها من كافة الكليات التقنية للبنات بالمملكة، والتي يبلغ عددها 23 كلية، حيث ستكون المشاركة منوعه من أركان تعريفية إلى مركز تجميل واستشارات وورش تدريبية وركن خاص للأطفال وركن ريادة الأعمال.

وأوضحت المشرفة على مشاركة التدريب التقني للبنات بمهرجان الجنادرية، الأستاذة هنوف العسيري، أن عرض مخرجات المتدربات يهدف إلى عكس المهارات التي تدرب عليها الكليات التقنية للبنات أو في أحد برامج التدريب المشترك من خلال عرض منتجات للتصميم كفساتين السهرة والملابس الشعبية التقليدية والأشغال اليدوية ومنتجات التجميل الخاصة بالتساريح النسائية وصبغات وقصات الشعر للنساء والأطفال، وورش الحاسب الآلي والتقنية الإدارية.

كما أوضحت أنه سيكون هناك الصالون النسائي والذي سيقدم استشارات مجانية للزائرات مع عدد من الخدمات كالقص والاستشوار وتمليس الشعر وطلاء الأظافر، وتحقيقًا لراحة الزائرات أوجدنا ركنًا متكاملًا للأطفال يؤمن بقاء الطفل في الوقت الذي تتمتع به والدته بفعاليات الجناح النسائي يتم خلاله ممارسة بعض الألعاب والرسم والتلوين والأشغال اليدوية البسيطة.

وسيقدم بالجناح دورات تدريبية يوميًّا وورشًا متنوعة بعدة مجالات في التجميل من مكياج وتساريح للشعر والأعمال اليدوية وستكون على النحو التالي (كيفية اختيار كريم الأساس المناسب للبشرة ومكياج العيون وورشة خاصة لاختيار فرش المكياج ومعرفة وظيفتها وطريقة استخدامها واستشوار الشعر وأساسيات تصفيف الشعر بطرق مختلفة وعمل تسريحات مختلفة وعمل السيراميك للشعر بالطريقة الصحيحة وورش لصناعة إكسسوارات للشعر، بالإضافة لورش صيانة الجوالات وتصميم فلاتر السناب شات وملصقات الواتساب)، كما ستمنح الحاضرات شهادة حضور معتمدة.

وبيّنت أن هذه المشاركة تأتي بهدف التوعية بقيمة العمل اليدوي وتشجيع بنات الوطن للانخراط في التدريب المتقن لسد حاجة سوق العمل، وأن إيجاد ورش حية تقدم للزائرات جاء بدافع تعريف أفراد المجتمع بمدى جودة ما تقدمه المتدربة من خلال تلقيها التدريب في جهة تسعى إلى تطوير وتجديد برامجها التطويرية بما يتماشى مع الاحتياجات الحالية لسوق العمل.