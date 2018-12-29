تميمة الأخضر وكؤوس آسيا بركن الاتحاد السعودي في الجنادرية 33

المواطن - مروة نبيل

واصل ركن الاتحاد السعودي لكرة القدم في مهرجان الجنادرية 33، فعالياته المميزة في أسبوعه الثاني، بعدما سجل حضورًا لافتًا من الزوار في الأسبوع الأول.

ويُقام ركن الاتحاد السعودي لكرة القدم في مهرجان الجنادرية 33 تحت شعار شجع المنتخب في آسيا، والذي يواكب في هذا الموسم مشاركة الأخضر في بطولة كأس آسيا 2019.

ويستعرض الركن كؤوس آسيا التي حققها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أعوام 1984، 1988، و1996، بالإضافة إلى كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 التي حققها الأخضر الشاب الشهر الماضي.

كما تواجدت تميمة الأخضر في ركن الاتحاد السعودي لكرة القدم، وقدمت الهدايا للزوار، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية.

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لركنه في مهرجان الجنادرية 33، وظهر من خلالها تفاعل الزوار، خاصة في الوسيلة التفاعلية “اقتراح تشكيلة جديدة للمنتخب”.