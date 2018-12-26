تنبيه لمستخدمي طريق وادي الفرع

المواطن - الرياض

أصدرت وزارة النقل فرع المدينة المنورة، تنبيهًا لمستخدمي طريق وادي الفرع؛ بسبب وجود حالة أمطار غزيرة.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”: يجب أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا لوجود حالة أمطار، لسلامتكم جرى التنويه.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت هطول أمطار رعدية، اليوم الخميس، تصحب برياح نشطة على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل السواحل منها، وكذلك على مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة.