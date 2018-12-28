توزيع 90 طنًا من السلال الغذائية على نازحي لحج وحجة

ارشيفية

المواطن - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 59 طنًا من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في قرى “الشط” “المزعيقيه” و “الهرهر” و”الحليلية” و”العنبرة” التابعة لمديرية المضاربة بمحافظة لحج، يستفيد منها 4,800 فرد، ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 31 طنًا من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في قرى “الذراع الشمالي” و”الضابره” و”مبجر” و”الغرزه” و”الذراع الجنوبي” التابعة لمديرية حرض بمحافظة حجه، استفاد منها 2,490 فرد.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروعًا.