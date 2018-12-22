جازية وعبير في قلب المخاطر.. أول سعوديتين تعملان في إطفاء الحرائق

المواطن - الرياض

في سابقة تعد الأولى من نوعها خاضت السعوديتان جازية وعبير غمار تجربة إطفاء الحرائق، من خلال شركة أرامكو.

وفي التفاصيل، استطاعت شركة أرامكو، تدريب امرأتين سعوديتين على عمليات إطفاء الحرائق، ضمن برنامج تدريبي دوري لأول مرة في السعودية، لتخوضا عملهما في الإطفاء، في الوقت الذي كانت وظيفة إطفاء الحرائق حكراً على الرجال.

وقالت المهندسة، جازية الدوسري، في هذا الصدد إنها استلهمت مشاركتها في برنامج مقاومة الحرائق من والدها، الذي كان رجل إطفاء شغوفاً بعمله، وإن عائلتها فخورة بمواصلة توارث المهنة، إذ إن انضمامها لقسم إطفاء الحرائق حلم أصبح حقيقة.

أما المهندسة عبير الجبر، فقالت: “سعيدة بأن أكون جزءاً من هذه الفرصة التي تعني المساواة، خاصة أني تدربت جنباً إلى جنب مع زملائي الرجال”.

في حين كشف مدير البرنامج في أرامكو السعودية، غسان أبوالفرج، ضمن حديثه لمجلةThe arabian sun التابعة لأرامكو: “أن هذه اللحظة تعتبر تاريخية في السعودية وفي شركة أرامكو، حيث تم اعتماد أول امرأتين إطفائيتين”.

إلى ذلك، تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع تغريده نشرتها خبيرة النفط السعودية الدكتورة، عبير العليان، والتي أوردت فيها: “لأول مرة في تاريخ المملكة قسم الوقاية من الحرائق يمنح اعتماد أول إطفائيات سعوديات”، لتتوالى الردود في اعتزازهم وفخرهم ببنات الوطن، مؤكدين جدارتهن على الإنتاج والتميز، فهن جديرات بالثقة.