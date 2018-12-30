جسر الملك فهد يشهد ثاني أعلى عبور للمسافرين منذ افتتاحه

المواطن - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أن الجسر شهد يوم أمس السبت ثاني أعلى رقم عبور للمسافرين منذ افتتاحه.

وذكرت المؤسسة، في بيان لها، أن الجسر شهد أمس عبور 117.79 مسافراً مقارنة بالرقم السابق 117.93 وفقاً لإحصائيات جوازات الجسر.

يذكر أن جسر الملك فهد الرابط بين المملكة ومملكة البحرين شهد منذ يوم الخميس الماضي، كثافة شديدة في حركة العبور باتجاه مملكة البحرين، ما أدى إلى تكدس السيارات ساعات طويلة.

وقامت دولة البحرين بالسماح للمسافرين السعوديين بالدخول إلى أراضيها يومي الجمعة والسبت من دون إجراءات الدخول المعتادة.