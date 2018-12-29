حالة طبية نادرة .. طفل يولد بلسان بالغ

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

يعاني الطفل بيكر روث، البالغ من العمر 16 شهرًا، من نوع نادر للسرطان الذي جعله يولد بلسان كبير بشكل غير طبيعي، الأمر الذي يستدعي إجراء عملية جراحية لمساعدته على تناول الطعام والتحدث.

ولد بيكر روث مصابًا بمتلازمة “بيكويث فيدمان”، وهو اضطراب فرط النمو النادر الذي يُمكن أن يؤثر على جميع أجزاء الجسم.

وتعني الحالة التي تؤثر على واحد من بين كل 14 ألف مولود في جميع أنحاء العالم، أنه يمكن رصد لسان آخر بخلاف الأساسي، كما يمكن الكشف عن المرض بشكل رئيسي من خلال فحوص الحمل في الأسبوع السابع والعشرين.

ولم يثر الطفل الأمريكي أثناء متابعة الحمل انتباه الطبيب المتابع لحالة الأم، وهو الأمر الذي أجل أي تعامل بشكل مباشر مع الحالة، والتي لم تكتشف من الأساس إلا بعد الولادة.

وبعد ولادته بقسم C في الحالات الطارئة قبل ثمانية أسابيع، أدرك الأطباء أنه مصاب بهذه المتلازمة، مما تسبب في تضخم اللسان إلى ضعف حجمه الطبيعي تقريبًا، بالإضافة إلى ظهور مشكلات صحية أخرى.

ويحتاج بيكر إلى عمليات جراحية على أعضائه بالإضافة إلى خمسة أشهر من العلاج الكيميائي لإزالة كتلة سرطانية في كبده، والتي يُعتقد أنها ستتكلف ما يقرب من مليوني دولار تقريبًا.