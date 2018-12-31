حالة قطبية قد تصل المملكة بعد 15 يومًا بسماكة ثلجية 540

المواطن - الرياض

توقع الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، وجود حالة جوية قطبية منتصف شهر يناير 2019 أي بعد 15 يومًا.

وأوضح الحيزان أن خط السماكة الثلجية في الحالة القطبية 540 ويعبرُ أجواء الشمالية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن التغيير وارد.

وفي سياق آخر، قالت الجمعية الفلكية بجدة: إن سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد قبل شروق شمس يوم الثلاثاء 1 يناير 2019 اصطفاف قمر نهاية الشهر مع ثلاثة كواكب بشكل جميل في سماء الصباح الباكر في ظاهرة مشاهدة بالأفق الشرقي وبالعين المجردة.

وسيكون ترتيب الكواكب من الأعلى إلى الأسفل القمر والزهرة المشتري وعطارد، ويجب أن يكون الأفق الشرقي مكشوفًا بالكامل لرؤية عطارد الذي سيكون منخفضًا نحو الأفق، حيث سيشرق بحوالي الساعة قبل شروق الشمس وفي حال عدم رؤية عطارد يفضل استخدام المنظار الثنائي العينية.

وأضافت الجمعية، في بيان لها، أنه في حال كانت السماء صافية فلن توجد مشكلة في رؤية القمر والزهرة والمشتري. فالقمر يصنف كأسطع جسم في سماء الليل يليه الزهرة ثم المشتري.

ويمكن ملاحظة أن الجانب المضاء من هلال القمر يشير مباشرة إلى تلك المجموعة من الكواكب التي تزين سماء الصباح.

وبشكل عام فإن الجانب المضيء من هلال القمر المتناقص يشير دائمًا إلى الشرق أو باتجاه شروق الشمس.

وعلاوة على ذلك يشير الجانب المضاء من الهلال المتناقص إلى اتجاه حركة القمر اليومية بالنسبة للنجوم في خلفيته والمجموعات النجمية في دائرة البروج.