حرس الحدود يعرّف ذوي الإعاقة بالمواقع المخصصة لممارستهم السباحة

المواطن - واس

في بادرة تعزز الدور الإنساني تجاه المجتمع،خصصت المديرية العامة لحرس الحدود ركناً في جناحها الذي تشارك من خلاله في مهرجان الجنادرية33 ، للأشخاص ذوي الإعاقة، يشرف عليه موظفون مؤهلون لتسهيل تواصلهم مع زوار الجناح من ذوي الإعاقة، وتعرّفهم على محتويات الجناح والخدمات التي يوفرها حرس الحدود لهم.

وتشمل المعروضات أبرز المواقع المخصصة لممارستهم السباحة في بعض الشواطيء التي تم تهيئتها ضمن مبادرة حرس الحدود للعمل على إعادة تهيئة شواطيء المملكة وتخصيص مواقع لسباحة ذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيزها بكافة وسائل السلامة البحرية ، والتي وجدت تفاعلًا كبيرًا من المستفيدين منها.