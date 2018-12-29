حريق شواية في أحد مطاعم محايل.. والمدني يتدخل

المواطن - أحمد الشهري - محايل

باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة محايل عسير، مساء اليوم السبت، حريقًا في أحد المطاعم وسط المحافظة.

وعملت فرق الإطفاء على إخماد ألسنة اللهب والتي انحصرت في الشواية الخاصة بالمطعم دون وجود أي خسائر في الأرواح أو إصابات.