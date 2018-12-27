حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ14 .. هنا رابط التحقق

المواطن - الرياض

أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة الرابعة عشرة (لشهر يناير)، موضحًا أن للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: هنا

وأوضح حساب المواطن أمس أن الأهلية هي المعايير والشروط التي لا بد من توافرها للمتقدم ليصبح مؤهلًا للاستفادة من البرنامج.

أما شروط أهلية حساب المواطن فقال البرنامج إنها شروط الجنسية للمستفيد الرئيسي، ومعيار الإقامة، وتوافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.

وحصل برنامج حساب المواطن على جائزة أفضل مركز اتصال وجائزة أفضل مقدم خدمات في القطاع العام على مستوى العالم لعام 2018.

وقال المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن سلطان القحطاني إن البرنامج حاز على شهادة الآيزو 9001 للجودة؛ وذلك تتويجًا لجهود جميع موظفي البرنامج وشركاء النجاح.

وكان حساب المواطن قد طور موقعه الإلكتروني قبل أيام في إطار جهوده للتسهيل على المستفيدين.

وجاء موقع حساب المواطن في تطويره الجديد ملائمًا للعديد من الخطوات التي يحتاجها المستفيد وحل مشكلات سابقة، كما أن الموقع أصبح أكثر شمولية ووضوحًا من السابق، بحيث يمكّن المتقدم من مراجعة بياناته وتفاصيل جميع الدفعات التي صُرفت له بدءاً من أول شهر حتى الدفعة الأخيرة.

ويمكن للمستفيد التعديل على الطلب واستعراض بياناته الخاصة وتغيير رقم الجوال وكلمة المرور، كما أن هناك إضافات مميزة وجديدة على دراسة الأهلية ويمكن للمستفيد معرفة حالة استحقاقه للشهر المقبل وذلك من خلال الأيقونة نفسها، إلى جانب خدمات أخرى عديدة، وأصبح التنقل بين خيارات البيانات العامة أسهل من ذي قبل والتي من خلالها يمكن للمتقدم إضافة العنوان الوطني والبيانات الأخرى مثل الإفصاح عن الدخل بشكل محدد وأكثر دقة. وبعد الدخول إلى موقع حساب المواطن باستخدام بيانات الدخول تظهر القائمة الرئيسية وتضم العديد من الخيارات من بينها:

تفاصيل الطلب

دراسة الأهلية

الدفعات المالية

بيانات المستفيد

الأسئلة الشائعة.