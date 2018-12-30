حصص إضافية للتجسس وفك الشفرات.. روسيا تدرج الاستخبارات في المناهج

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

شرعت روسيا في تنفيذ برنامج تعليمي جديد يهدف إلى إكساب الأطفال والشباب في سن المراهقة مهارات عسكرية واستخباراتية متوسعة، وذلك تحت إشراف من المؤسسات التابعة للجيش والمخابرات في موسكو.

وحسب ما أبرزته صحيفة “سيدني مورنينج هيرالد” الأسترالية، فإن هناك برنامجا مكثفا لإكساب المهارات العسكرية والاستخباراتية في روسيا خلال الفترة الماضية، بما يساعد الأطفال على تعلم كافة العلوم الخاصة بجمع المعلومات والتربية العسكرية منذ الصغر.

واستعرضت الصحيفة الأسترالية محاور هذا البرنامج من خلال الحديث عن نينا لوغونتسوفا، وهي طالبة تبلغ من العمر 17 عامًا فقط.

لوغونتسوفا هي واحدة من الطالبات اللاتي يخضعن لهذا البرنامج، والذي يشمل الذهاب إلى المدرسة مبكراً للوقوف في طابور الجنود، كما أنها تغادر متأخرة بعد دروس إضافية تشمل فك الرموز والمعلومات الاستخباراتية، وتملك في خزانتها ثلاثة ملابس عسكرية مختلفة.

الطالبة البالغة من العمر 17 عامًا هي جزء من برنامج توسع في التعليم العسكري في مدارس موسكو العامة، وذلك بهدف غرس احترام الخدمات الأمنية وتعزيز مهارات الرياضيات والحاسوب للمتطوعين المحتملين.

أحد شركاء البرنامج هو وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية المعروفة باسم GRU، والتي تمتلك أدوارًا كبيرة في العديد من العمليات المختلفة عسكريًا واستخباراتيًا في العالم.