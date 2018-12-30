حقيقة إغلاق مركز لعلاج أمراض السرطان للأطفال بالمدينة المنورة

المواطن - المدينة المنورة

علقت صحة المدينة المنورة على ما تداوله البعض بشأن إغلاق مركز لعلاج أمراض السرطان للأطفال بالمدينة المنورة، مؤكدة أنه لا يوجد مركز متخصص لعلاج أورام الأطفال بمستشفى المدينة للنساء والولادة والأطفال.

وشددت الصحة على أنه لم يتم إيقاف أي خدمة تُقدم في المستشفى.

ولفتت إلى أن ما يتوفر هو مركز لعلاج أورام الأطفال بمستشفى المدينة للنساء والولادة والأطفال، ولم يتم إيقاف أي خدمة تقدم في المستشفى، وما يتوفر هو مركز لعلاج وتشخيص أمراض الدم الوراثية، متابعةً أنه من خلال هذا المركز كانت تقدم بعض الخدمات العلاجية البسيطة لبعض حالات أورام الدم، ثم درس فريق متخصص قبل 4 أعوام النتائج العلاجية لمثل هذه الحالات وأوصى بتحويلها إلى المراكز المعتمدة والمتخصصة.