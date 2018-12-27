حمد آل الشيخ وتحديات المستقبل.. هذه رسالة ولي العهد لوزير التعليم

المواطن - الرياض

جاء الأمر الملكي الكريم بتعيين معالي حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزيراً للتعليم، ليعكس حرص القيادة على تطوير وإصلاح منظومة، التعليم وتطويره، وهو بلا شك مفتاح تطوير المملكة كما نصت عليه رؤية 2030.

ويؤكد تعيين معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ رغبة القيادة الرشيدة، وبإصرار على أن يلحق التعليم ببقية القطاعات الحكومية في التطوير.

ورسالة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله للوزير الجديد أن يأتي اليوم قريباً الذي يستطيع فيه السعوديون والسعوديات، من خلال تأهيلهم العلمي، الانخراط في سوق العمل العالمي من داخل المملكة وأن يصبحوا عملة ثمينة ونادرة.

ويأتي الأمر الملكي الكريم، تأكيدا على التزام الدولة بأن يؤهل التعليم ملايين الشباب والفتيات السعودية حتى يأخذوا مكانهم في المجتمع الحديث.

ويأتي هذا الأمر الملكي الكريم، مواكبة للتحديات والتطور المستمر في سوق العمل، الأمر الذي يحتم تأهيل جيل جديد واع وقادر على مواجهة تحديات سوق العمل، ومواكبة التطور في شتى مجالات الحياة.