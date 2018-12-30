حملة استقالات قادمة .. النفيعي لن يكون الأخير

حملة استقالات قادمة .. النفيعي لن يكون الأخير

2018/12/30
الساعة 11:04 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” من مصادر خاصة أن استقالة رئيس الأهلي ماجد النفيعي لن تكون الأخيرة على صعيد رؤساء الأندية، حيث من المتوقع أن يشهد الأسبوع الحالي ابتعاد أكثر من رئيس عن سدة المنصب.

وفشل عدد كبير من الرؤساء الحاليين في إيجاد سبل دعم ذاتية للأندية التي يرأسونها، بالرغم من تكفل الهيئة العامة للرياضة بغالبية مصاريف الأندية وخاصة فيما يتعلق بالفرق المشاركة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تبنّت الهيئة وعبر رئيسها السابق معالي تركي آل الشيخ صفقات المدربين واللاعبين الأجانب.

ويبرز اسم رئيس الوحدة حاتم خيمي كأبرز المرشحين لمغادرة منصبه، خاصة بعد العارض الصحي الذي تعرض له في المباراة الأخيرة ضد الأهلي، وأبدى بعده رغبة بالخروج من المنصب بمساعدة جماهير فريقه.



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