خاص ل” المواطن” : البرازيلي جو مطلوب لقيادة هجوم الاتحاد

المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” أن البرازيلي جو الفيس مهاجم ناغويا الياباني دخل ضمن خيارات الاتحاديين في الفترة الشتوية القادمة.

وسبق للبرازيلي جو خوض تجربة في الشباب الإماراتي لم تلقَ نجاحًا باهرًا، بعد عدة تجارب في أوروبا مع مانشستر سيتي وإيفرتون وغلطة سراي وسسكا موسكو، ليعود بعدها للبرازيل مع كورنثنايز، حيث قرر بعدها خوض تجربة أخرى خارج البرازيل مع ناغويا الياباني أعاد فيها اكتشاف نفسه.

وبحسب مصادر “المواطن” فإن الإدارة الاتحادية رصدت 4.5 ملايين يورو سنويًّا بخلاف حصة ناديه الذي يملك عقده حتى صيف 2022.