خالد العتيبي تعرض لطلق ناري في #الرياض دفاعًا عن عمله فتجاهلته الإدارة!

المواطن - عبدالملك آل سميح - الرياض

تعرض الشاب خالد العتيبي، الطالب الجامعي والموظف في أحد محلات السوبر ماركت الشهيرة في حي قرطبة بالرياض، لهجوم من قبل مسلحين؛ مما أدى إلى إصابته في قدمه إثر طلقٍ ناري بعد إفشاله هجومهم لمحاولة سرقتهم للسوبر ماركت يوم الأربعاء الماضي بعد صلاة الفجر مباشرة.

وقال فيصل العتيبي أخ المصاب في تصريحات إلى “المواطن“: إن الشاب خالد منوم الآن في العناية المركزة، ولم يتم زيارته ولا السؤال عنه من قبل المسؤولين عن الشركة التي يعمل بها.

وأضاف أن من أسعف الشاب بعد إصابته بداخل المتجر هم أهله، ولم يتم إسعافه من قبل الشركة، حتى إنهم لم يتكفلوا بعلاجه على حسابهم، رغم أنه أحد منسوبيهم ودافع عنهم بروحه.

وأكد فيصل العتيبي أن جميع الجهات تعاونت معهم من مستشفيات وجهات أمنية وغيرها، ولكن لم يجدوا أي اهتمام من جانب الشركة؛ مما أثار غصبهم.