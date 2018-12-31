خالد الفيصل يستعرض خطط المرور في جدة مع العميد الجميعي

خالد الفيصل يستعرض خطط المرور في جدة مع العميد الجميعي

2018/12/31
الساعة 2:17 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة، مدير مرور جدة المُعين حديثاً العميد سليمان الجميعي، يرافقه مدير شرطة المنطقة اللواء عبداللطيف الشثري.

وهنأ الأمير خالد الفيصل العميد الجميعي بمناسبة تعيينه سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله، كما استعرض سموه خطط المرور المزمع تنفيذها في المحافظة خلال الفترة المقبلة.

من جهته عبر مدير مرور جدة عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل مؤكداً حرصه على العمل بما يوافق الآمال والتطلعات.

 



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