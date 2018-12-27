خالد الفيصل يفتتح الحديقة الثقافية بكورنيش جدة.. مسيرة بناء الإنسان تتواصل

المواطن _ عبدالرحمن المحمادي _ جدة

افتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل اليوم الخميس الحديقة الثقافية في دورتها الثانية، وذلك ضمن ملتقى مكة الثقافي الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، مع مواصلة شعار الدورة الأولى “كيف نكون قدوة؟”.

وقد حضر حفل الافتتاح محافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المشرف على ملتقى مكة الثقافي هشام بن عبدالرحمن الفالح، والمدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي الدكتور الحسن بن يحيى آل مناخرة، وعدد من مسؤولي الجهات المشاركة.

وأكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، بعد تكريم الجهات والمبادرات المميزة أن البرامج التي تحتضنها الحديقة الثقافية المقامة على كورنيش جدة تعطي انطباعًا جميلاً عن أبناء جدة.



وقال الأمير خالد الفيصل في تصرح لوسائل الإعلام بعد تدشين سموه للحديقة الثقافية: “أسأل الله العلي القدير التوفيق لهذه البلاد تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله وولي عهده الأمين“.

وقدّم أمير منطقة مكة شكره لأهالي جدة وفي مقدمتهم محافظها صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد وأمينها صالح التركي على الجهود التي بذلوها لتخرج الحديقة الثقافية بالشكل الذي بدت عليه، داعيًا أهالي جدة إلى زيارة الحديقة والاطلاع على ما تحويه.



كما قدّم سموه شكره لكافة الجهات المشاركة في مسيرة بناء الإنسان وتنمية المكان في المنطقة.

وقد شارك عدد من الجهات الحكومية وهي: إمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة التعليم, ووزارة الصحة, وجامعة الملك عبدالعزيز, والرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ووزارة الحج، والهيئة العامة للطيران المدني، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, وميناء جدة الإسلامي، ووزارة الإعلام، وجمعية الثقافة والفنون، والجوازات، وجامعة جدة، والشرطة، والمرور، حرس الحدود، والدفاع المدني، والهلال الأحمر.

وسوف تستمر الحديقة الثقافية لمدة 10 أيام خلال إجازة منتصف العام، وتقدم لسكان وزوار جدة فعاليات ثقافية منوعة، تهدف هذه الفعاليات إلى تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لكافة شرائح المجتمع وتعزيز نموذج القدوة.