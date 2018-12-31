خبير يتوقع موعد انسحاب الكتلة الباردة وعودة الدفء لأجواء المملكة

المواطن - الرياض

توقع خبير الأرصاد حسن كراني، اليوم الاثنين، أن يستمر تعمق وتأثير الكتلة الهوائية القطبية الباردة.

وقال “كراني” في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بعون الله يستمر تعمّق وتأثير الكتلة الهوائية القطبية الباردة على أجواء الشمال الشرقية والوسطى والغربية، وحالة ممطرة على الشرقية والشمالية الشرقية، وصحو لغائم على الوسطى والغربية وجنوبها حتى جازان، مع فرصة لخلايا ممطرة، مع بداية انسحاب الكتلة الباردة فجر الغد شمالاً، ليسود الدفء لنهاية الأربعاء”.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتيْ الشرقية وجازان؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق القصيم والرياض، تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات، كما توقعت الأرصاد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، وكذلك على شمال وشرق المملكة.