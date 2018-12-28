خطوات تسبق رفع القضايا في المحاكم العمالية

أوضحت وزارة العدل، أن هناك خطوات مسبقة يجب مراعاتها قبل رفع قضية في المحاكم العمالية.
وأشارت العدل، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه الخطوات تتمثل فيما يلي:
1- الدعاوى الخاضعة لنظام العمل:
يسبقها تقديم طلب العامل أو صاحب العمل إجراء تسوية ودية خلال 21 يومًا من مكتب العمل المختص مكانًا.
2- دعاوى العمالة المنزلية:
يسبقها رفع العامل المنزلي أو صاحب العمل المنازعة إلى لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم، لعقد صلح خلال 5 أيام، وإذا لم يتم الصلح يكون أمام اللجنة 10 أيام لإصدار قرارها.
3- الدعاوى ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:
يسبقها تقديم طلب من العامل أو صاحب العمل لدى الجهاز المختص في المؤسسة، والاعتراض على القرار الصادر لدى الجهة المختصة في التأمينات.