خلال 455 يومًا .. ماذا قدم تركي آل الشيخ للرياضة السعودية؟

المواطن - محمد سمعة

رحل المستشار تركي آل الشيخ عن رئاسة الهيئة العامة للرياضة ليتولى رئاسة هيئة الترفيه بأمر ملكي صدر أمس الخميس، لتنتهي قصة 455 يومًا نجح فيها آل الشيخ في ترك بصمته المميزة وإحداث الفارق للرياضة السعودية في كافة المجالات.

وكان المستشار تركي آل الشيخ تولى منصب رئيس الهيئة العامة للرياضة في سبتمبر من عام 2017 خلفًا لمحمد بن عبد الملك آل الشيخ، حيث أحدث نقلة نوعية في الرياضة السعودية خلال 15 شهرًا أي ما يُقارب الـ455 يومًا.

قرارات حاسمة في وقت قصير

بدأت إنجازات تركي آل الشيخ بدعم هيئة الرياضة وقت وجوده للأندية السعودية والتي غرقت في بحر الديون، حيث تمكن خلال فترة زمنية قصيرة رفقة قصي الفواز ورجاء الله السُلمي في حل كافة الأزمات والمشكلات المالية والتي سقطت معظم الأندية السعودية في فخها بلا استثناء مع تقديم كشف حساب للمبالغ المالية والتي قُدمت للأندية.

إنجازات أخرى لا يُمكن نسيانها تمثلت في إصراره على استضافة المملكة للعديد من الأحداث العالمية لتستفيد المملكة رياضيًا وسياحيًا بجذب أكبر عدد ممكن من الوفود الأجنبية، حيث كان لتنظيم بعض المنافسات القوية في لعبة المصارعة الحرة مثل أعظم رويال رامبل بالإضافة إلى تنظيم ماراثون الرياض الدولي وبطولة سباق الرياض الدولي للسيارات وبطولة كأس العالم على كأس الملك سلمان للشطرنج صدى واسع.

إنجازات عالقة بالأذهان

قدم آل الشيخ إنجازات أخرى لا تزال عالقة في الأذهان وهي تنظيم مسابقة الألعاب الإلكترونية مع تقديم جوائز مالية مُغرية للمشتركين بالإضافة إلى تنظيم بطولة البلوت والبطولة الرمضانية الدولية في كرة القدم والتي انطلقت في رمضان 2018.

وعلى مستوى كرة القدم أطلق آل الشيخ وقت وجوده كرئيس لهيئة الرياضة برنامجًا تعاونيًا مع رابطة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم لاحتراف تسعة من لاعبي المملكة في الدوري الإسباني بالموسم الماضي، كذلك قام بتغيير اسم الدوري السعودي للمحترفين ليُصبح باسم كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأطلق آل الشيخ مبادرة ادعم ناديك منذ عام ليعطي فرصة للجماهير لدعم أنديتها المفضلة وقت تفاقم أزمة الديون، واتفق آل الشيخ كذلك مع رابطة الدوري الإيطالي لاستضافة كأس السوبر الإيطالي.

ولن ينسى الجمهور السعودي القرار الأبرز لتركي آل الشيخ وهو السماح للسيدات والعائلات بحضور مباريات كرة القدم والمشاركة في فعاليات الهيئة العامة للرياضة.