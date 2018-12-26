دوخة: الرائد كبير القصيم.. والحقيقة لا تغضب أحدًا

المواطن - مروة نبيل

أعرب الجزائري عز الدين دوخة، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، عن سعادته بالفوز على التعاون في ديربي القصيم، مُشيدًا في الوقت ذاته برئيس مجلس الإدارة فهد المطوع.

وقال عز الدين دوخة: “كان مفتاح الفوز على التعاون في ديربي القصيم التركيز والرغبة الشديدة لدى اللاعبين بتحقيق نقاط المباراة.. الرائد كبير القصيم والحقيقة لا تغضب أحدًا”.

وتابع الحارس الجزائري تصريحاته قائلًا: “لا يوجد أي تأخير بالرواتب أو مكافآت اللاعبين من قبل إدارة الرائد وهذا نتاج العمل الجبار الذي يقوم به الرئيس فهد المطوع”.

وعن هدف الفريق الأول لكرة القدم في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، قال دوخة: “هدفنا الآن هو ضمان البقاء، وفي حال تحقق ذلك سنسعى للمراكز المتقدمة”.

وأكد عز الدين دوخة في ختام تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، أن حارس القادسية، الأسترالي جاك دونكان هو الأفضل في الدوري السعودي هذا الموسم.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد إلى المركز الـ11 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة عقب الفوز على التعاون.