رئيس أحد يعلن انضمام نجم النصر السابق في يناير

المواطن - محمد سمعه

أكد سعود الحربي، رئيس مجلس إدارة نادي أحد، أن ناديه اتفق مع المغربي محمد فوزير نجم النصر السابق للانضمام إلى أحد في فترة الانتقالات الشتوية.

وتحدث سعود الحربي في تصريحات إعلامية قائلًا: أنهينا الاتفاق مع محمد فوزير لتمثيل الفريق الأول في الفترة الشتوية، ونتفاوض كذلك مع حارس مرمى سعودي.

وتابع الحربي: هناك أخطاء إدارية في عملنا ونعمل على بقاء النادي في دوري المحترفين، والفريق تعرض لكبوة، وفي الفترة المقبلة سيتحسن الوضع.

وأضاف رئيس أحد: وضعنا ميزانية تقديرية تبلغ 21 مليون ريال لتغيير اللاعبين في الفترة الشتوية.

يحتل نادي أحد حاليًّا المركز السادس عشر والأخير في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد ست نقاط.

وخسر نادي أحد آخر مبارياته في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام نادي الفيحاء بثلاثية دون رد يوم السبت الماضي بثلاثية دون رد.