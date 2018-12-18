رئيس المسابقات: الأخضر منع إقامة كلاسيكو الهلال والأهلي السبت

المواطن - محمد سمعه

قال عادل البطي رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم: إن معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم هو من منع إقامة مباراة الهلال والأهلي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت المقبل.

وكان من المقرر إقامة مباراة الهلال والأهلي غدًا الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري، ولكن تم تأجيلها ليوم الجمعة بسبب إقامة مهرجان الجنادرية في نفس وقت المباراة يوم الخميس.

وتحدث عادل البطي لبرنامج في المرمى على قناة العربية قائلًا: المنتخب السعودي سيبدأ معسكره يوم السبت لذلك لم نتمكن من إقامة مباراة الهلال والأهلي يوم السبت.

وتابع البطي: لم نتمكن كذلك من تأجيل مباراة الاتحاد والنصر بعد صلاة العشاء يوم السبت بسبب ارتباط النصر برحلة طيران العودة إلى الرياض.

ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا والمقرر إقامتها مطلع العام المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان الإعلامي بتال القوس أبدى اندهاشه من إقامة مباراتي الاتحاد والنصر والهلال والأهلي في يوم الجمعة قائلًا: الجمعة يوم مختلف في الدوري السعودي.. كلاسيكو في العصر وآخر في المساء، يوم مختلف يثبت أن الجدولة في دورينا لم تكن بأحسن حال، إذا سلمنا بأهمية تأجيل كلاسيكو الهلال والأهلي بسبب تزامنها مع مهرجان الجنادرية.. فلماذا لم تؤجل للسبت؟! لماذا جدولت في وقت كلاسيكو الاتحاد والنصر؟!