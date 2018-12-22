رابط التسجيل في جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل

المواطن - الرياض

كشف نادي الإبل عن شروط وتعليمات المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة.

وعقد نادي الإبل مؤتمرًا صحفيًّا مساء اليوم السبت 22 ديسمبر 2018م، في مركز المؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية بحي الصحافة شمال مدينة الرياض.

وسلط المؤتمر الضوء على تفاصيل عديدة تتعلق بفعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وذلك بحضور عدد من المختصين والمهتمين بالإبل من داخل المملكة وخارجها.

وسوف ينطلق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في دورته الثالثة يوم الثلاثاء 30 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 5 فبراير 2019م.

من جهة أخرى تم فتح باب التسجيل لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل لمدة 17 يومًا خلال الفترة من 20 ديسمبر 2018م وحتى 5 يناير 2019م عبر الرابط التالي (هنا).

يذكر أن نادي الإبل السعودي تم تأسيسه ليكون امتدادًا للعناية بالموروث الشعبي ودعمه وتطويره لما يتناسب مع الوقت الحالي، ويزيد من الإقبال والتمسك به والمحافظة عليه.

ونص الأمر الملكي الخاص بإنشاء نادي الإبل على “أنه نظرًا إلى ما تمثله الإبل من أهمية في تاريخنا، ولارتباطها بتراثنا وثقافتنا، ولأهمية رعاية الإبل والمهتمين بها من خلال رابطة تجمعهم أمرنا بإنشاء نادٍ باسم نادي الإبل”.

ويعين المشرف العام على النادي، ورئيس وأعضاء مجلس إدارته بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتمثل الجهات ذات العلاقة في المجلس.

كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بأن يكون صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مشرفًا عامًّا على نادي الإبل، وتشكيل مجلس إدارته برئاسة فهد بن فلاح بن حثلين، وعضوية الدكتور فهد بن عبدالله السماري، ونايف بن مرزوق الفهادي، وزبن بن عمير، وفهد بن محمد بن عبدالله المقبل، وفواز بن عبدالله بن محمد المحرج، وخالد بن عبدالله التركي، وفواز بن حمد الماضي، وممثلين من وزارتي الداخلية والبيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للرياضة.